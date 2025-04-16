【فيديو】ألوان الطبيعة تتوهج: 250 ألف زهرة ترسم لوحة خيالية في قلب اليابان

أخبار اليابان

تزينت أرجاء منتزه شووا الوطني التذكاري، الذي يمتد بين مدينتي تاتشيكاوا وأكيشيما في طوكيو، بمشهدٍ ربيعي ساحر مع تفتح أزهار التوليب بالكامل.

فقد بلغ موسم التوليب ذروته، حيث تفتحت 250 ألف زهرة من 260 نوعًا مختلفًا، مزروعة بعناية في أرجاء الحديقة، مشكلةً لوحة طبيعية خلابة جذبت الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بأجواء الربيع وألوان الزهور المتنوعة.

وقد حرص الزوار على التقاط الصور وتوثيق هذه اللحظات المبهجة وسط الحقول الملونة، حيث تتناغم ألوان التوليب الزاهية مع نسائم الربيع الدافئة، في مشهد بات رمزًا موسميًا للجمال في العاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)