من الثقافة إلى الكرم... لماذا يحب التايوانيون اليابان بهذا الشكل؟

أخبار اليابان

تايبيه - (وكالة جيجي برس)-- أظهر استطلاع رأي يُجرى كل ثلاث سنوات أن اليابان أصبحت الدولة المفضلة لدى التايوانيين بنسبة غير مسبوقة بلغت 76%، في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء الاستطلاع في السنة المالية 2009.

وأُجري الاستطلاع من قبل جمعية التبادل اليابانية التايوانية، التي تعمل بمثابة السفارة اليابانية الفعلية في تايوان، وشمل بيانات العام المالي 2024. وقد شهدت نسبة التايوانيين الذين عبّروا عن تفضيلهم لليابان ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 16 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق لعام 2021، ما يعكس تطورًا لافتًا في شعور الودّ تجاه اليابان.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ حصلت على 4% فقط من الأصوات، فيما تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثاني إلى المركز الثالث بنسبة 3%، متساوية مع الصين.

وعند سؤال المشاركين عن الدول التي ينبغي على تايوان أن تتعاون معها، اختار 70% اليابان، وهي أعلى نسبة تُسجّل حتى الآن، بزيادة كبيرة بلغت 24 نقطة مئوية عن العام الماضي. وفي المقابل، تراجعت الولايات المتحدة إلى 13% (بانخفاض 11 نقطة)، والصين إلى 11% (بانخفاض 4 نقاط)، مما يشير إلى تحول واضح في أولويات التعاون الخارجي لدى التايوانيين.

ورغم هذه التغيرات في التفضيل والتقارب، لا تزال الولايات المتحدة تُصنّف على أنها الدولة الأكثر تأثيرًا على تايوان بنسبة 48%، وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت بـ10 نقاط مقارنة بالعام السابق. أما اليابان، فقد سجلت تقدمًا ملحوظًا في هذا الجانب، إذ اعتبرها 30% من المشاركين دولة ذات تأثير قوي، بزيادة قدرها 17 نقطة. وبهذا، تجاوزت اليابان الصين التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة في هذا التصنيف بنسبة 19% فقط، بانخفاض 6 نقاط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)