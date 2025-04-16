دموع لا تجف: عائلة تستحضر ذكرى طالب جامعي خطفه زلزال كوماموتو 2016

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كوماموتو - (جيجي برس)-- أحيت عائلة الطالب الجامعي الراحل هيكارو ياماتو، الذي قضى نحبه عن عمر يناهز 22 عامًا خلال الزلازل العنيفة التي ضربت محافظة كوماموتو في عام 2016، ذكراه الأليمة يوم الأربعاء.

في موقع الانهيار المأساوي لجسر آسو أوهاشي في قرية مينامياسو، وضعت والدته شينوبو، البالغة من العمر 57 عامًا، أكاليل من الزهور على مذبح أقيم لتخليد ذكرى ابنها. الجسر كان قد انهار جراء الزلزال، الذي بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني، وهو أعلى مستوى في هذا التصنيف.

وفي تمام الساعة 1:25 صباحًا، وهو الوقت الذي وقع فيه الزلزال الرئيسي قبل تسع سنوات، وقفت شينوبو برفقة ابنها الأكبر شوغو، البالغ من العمر 32 عامًا، دقيقة صمت، مستذكرَين الألم والفقد.

وكان والد هيكارو، تاكويا، حريصًا على زيارة الموقع سنويًا، إلا أنه توفي في سبتمبر/أيلول من عام 2024، مما أضاف حزنًا آخر إلى العائلة المثقلة بالجراح.

قالت شينوبو بصوتٍ مشوب بالحزن: ”مهما مرّت السنوات منذ وفاة هيكارو، لا أستطيع أن أشعر بالتفاؤل“، في إشارة إلى الحزن العميق الذي لا تداويه الأيام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)