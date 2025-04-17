دعم البنزين في اليابان يصل إلى الصفر لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، أن دعم الحكومة اليابانية لأسعار البنزين سينخفض إلى صفر ين لكل لتر خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الخميس، بعدما كان محددًا عند 4.40 ين في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الانخفاض تراجع أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل العملات الأجنبية، مما خفّض كلفة الاستيراد.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مستوى الدعم إلى الصفر منذ إطلاق برنامج الدعم الحكومي لأسعار الوقود في يناير/ كانون الثاني 2022، الذي أُنشئ بهدف حماية المستهلكين والاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار الطاقة، لا سيما في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

يقوم البرنامج بتقديم إعانات مباشرة إلى تجّار الجملة للنفط عندما تتجاوز أسعار البنزين حاجز 185 ينًا لليتر الواحد، وذلك للمساهمة في الحد من الارتفاع المفاجئ في الأسعار عند محطات الوقود. وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين خلال الأسبوع المقبل إلى ما دون هذا الحد، ما يلغي الحاجة إلى أي دعم إضافي.

وقد تم تصميم البرنامج في الأصل كإجراء مؤقت لتعزيز التعافي الاقتصادي، لكنه شهد عدة تمديدات بسبب استمرار الأزمات العالمية، مثل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في تقلب أسعار الطاقة.

حتى الآن، أنفقت الحكومة اليابانية أكثر من 8 تريليونات ين (ما يعادل نحو 52 مليار دولار أمريكي) على هذا البرنامج منذ إطلاقه، ما يعكس مدى التزامها بدعم استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أعباء التضخم المرتبط بالطاقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)