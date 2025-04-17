ضغوط الرسوم تدفع هوندا إلى التحرك نحو الولايات المتحدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر يوم الأربعاء أن شركة هوندا موتور تعتزم نقل إنتاج النسخة الهجينة من سيارة ”سيفيك سيدان“ من اليابان إلى مصنعها في ولاية إنديانا الأمريكية، بدءًا من يونيو/ حزيران المقبل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وكانت هوندا قد بدأت في فبراير/ شباط الماضي بإنتاج الطراز الهاتشباك الهجين ذي الخمسة أبواب في مصنع سايتاما الواقع قرب طوكيو، وتم تصنيع نحو 3000 وحدة منه حتى نهاية مارس/ آذار.

غير أن الشركة خلصت إلى أن تصنيع الطراز الهجين داخل الولايات المتحدة سيكون أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة.

وتُعد ”سيفيك“ واحدة من أنجح سيارات هوندا وأكثرها مبيعًا في السوق الأمريكية. وقد حاز الطراز الهجين منها على جائزة أمريكا الشمالية لأفضل سيارة ركاب في يناير/ كانون الثاني الماضي.

في المقابل، ستواصل هوندا إنتاج طراز ”سيفيك تايب آر“ الرياضي الذي يعمل بمحرك بنزين في مصنع سايتاما لتلبية الطلب المحلي والدولي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)