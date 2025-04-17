اجتماع وزاري مرتقب... ترامب يشارك في مناقشة الرسوم الجمركية مع اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الأربعاء عزمه حضور اجتماع وزاري أمريكي-ياباني رفيع المستوى يُعقد في واشنطن في وقت لاحق من اليوم، في خطوة غير معتادة تشير إلى أهمية القضايا المطروحة.

وكتب ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي: ”ستأتي اليابان اليوم للتفاوض على الرسوم الجمركية، وتكلفة الدعم العسكري، و“العدالة التجارية”، مضيفًا أن قضايا الأمن ستُدرج أيضًا ضمن جدول الأعمال.

ويُعد حضور الرئيس الأمريكي لمفاوضات على المستوى الوزاري أمرًا نادرًا، ما يعكس حجم التوترات وأهمية الملفات محل النقاش.

وقال ترامب: ”نأمل أن يتم التوصل إلى حل يعود بالنفع على كلا البلدين – اليابان والولايات المتحدة“.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع في فترة ما بعد الظهر، حيث سيجري وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، إلى جانب مسؤولين أمريكيين يتقدمهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، مفاوضات حاسمة تتناول الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب، إضافة إلى الرسوم الإضافية على السيارات وسلع أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)