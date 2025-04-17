تحرك دبلوماسي مكثف بين اليابان والولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل سريع

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- اتفقت اليابان والولايات المتحدة على السعي للتوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال محادثات ثنائية انطلقت يوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء هذا التفاهم خلال زيارة ريوسي أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، إلى الولايات المتحدة بهدف مراجعة السياسات التجارية الجمركية الأمريكية. وقد عقد أكازاوا اجتماعات في البيت الأبيض مع كل من الرئيس ترامب، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وأكد الجانبان التزامهما بأن يعلن قادة البلدين عن نتائج هذه المحادثات بأنفسهم، في خطوة تؤكد أهمية الحوار على أعلى المستويات.

وعقب الاجتماع، الذي استمر لمدة 50 دقيقة، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: ”شرف عظيم لي أن التقيت للتو بالوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدم كبير!“

من جانبه، صرّح الوزير أكازاوا بأن الرئيس ترامب شدد على أن المفاوضات مع اليابان تُعدّ أولوية قصوى لإدارته، ما يعكس رغبة مشتركة في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، وتقليل التوترات الجمركية التي قد تؤثر على تدفق السلع بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)