جيل المستقبل في اليابان يبدأ اختبارات التحصيل على الكمبيوتر: خطوة نحو تعليم رقمي شامل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- خضع طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي في مختلف أنحاء اليابان يوم الخميس لاختبار التحصيل الوطني السنوي الذي تُجريه وزارة التعليم، في حين بدأ اختبار العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية إلكترونيًا منذ يوم الاثنين.

اختبار هذا العام، للسنة المالية 2025، شمل مواد اللغة اليابانية، الرياضيات، والعلوم، وشارك فيه نحو مليوني طالب من حوالي 28,000 مدرسة على مستوى البلاد.

من المقرر الإعلان عن النتائج الإجمالية في شهر يوليو، بينما ستُنشر البيانات المفصلة حسب المحافظات في أغسطس أو بعده. وفي استجابة للانتقادات السابقة التي أشارت إلى أن نشر متوسطات الإجابات الصحيحة بحسب المحافظة قد يثير منافسة مفرطة ويؤدي إلى تصنيف المناطق تعليمياً، قررت الوزارة اعتماد طريقة عرض تُركّز على التوزيع، مما يسمح بتحليلات متعددة الأبعاد للنتائج دون تشجيع المقارنات الضارة.

وقد تم استخدام الاختبار الإلكتروني في مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي (الصف التاسع، أعمارهم بين 14 و15 عامًا)، حيث وُزع جهاز رقمي على كل طالب. يتيح هذا الجهاز تقديم الأسئلة بصيغ تفاعلية تشمل مقاطع فيديو، ويمنح الطلاب أدوات رقمية مثل الرسوم البيانية والتفاعلات البصرية للمساعدة في فهم الأسئلة والإجابة عنها بدقة.

في اختبار هذا العام، على سبيل المثال، عُرض على الطلاب مقطع فيديو يُظهر تغير لون لهب ناتج عن احتراق المغنيسيوم، وطُلب منهم تحليل التغير الكيميائي الملاحظ من خلال سحب الرسوم البيانية وتحريكها على الشاشة الإلكترونية.

وتسعى وزارة التعليم إلى توسيع نطاق الاختبارات الرقمية لتشمل جميع المواد الدراسية بحلول السنة المالية 2027، متجهة نحو إلغاء الاختبارات التحريرية التقليدية، في خطوة تعكس تحولاً تدريجيًا نحو التعليم الرقمي وتقييم المهارات بطريقة أكثر تفاعلية وعصرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)