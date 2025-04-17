نجم اليابان العالمي هيرويوكي سانادا بين أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم لعام 2025

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نيويورك - (جيجي برس)-- أدرجت مجلة تايم الأمريكية ثلاثة شخصيات يابانية بارزة ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2024، والتي نُشرت يوم الأربعاء. وقد ضمت القائمة كلاً من الممثل العالمي هيرويوكي سانادا، والموسيقي يوشيكي، والفنان التشكيلي المعاصر يوشيتومو نارا، تكريمًا لإنجازاتهم التي تجاوزت حدود اليابان وتركوا أثرًا واسعًا على الساحة الثقافية العالمية.

وصفت المجلة هيرويوكي سانادا (64 عامًا) بأنه ”أسطورة حيّة“، مشيرة إلى تألقه اللافت في المسلسل التاريخي الملحمي ”شوغون“، الحائز على جائزة غولدن غلوب، حيث أدى دور الشوغون توراناغا. ووصفت المجلة أداءه بأنه ”تمثيل مقتبس من مادة أسطورية تقريبًا“، نظرًا لما يتمتع به من حضور سينمائي مهيب وقدرة فريدة على تجسيد الشخصيات التاريخية بعمق واقعي.

أما يوشيكي (59 عامًا)، المؤسس وعازف الطبول في فرقة الروك الأسطورية X Japan، فقد أثنت المجلة على مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عامًا، ووصفت تألقه بأنه ”تجاوز الحواجز الفنية والثقافية“، مشيرة إلى تأثيره العميق على موسيقى الروك في اليابان والعالم. كما أبرزت دوره كسفير للثقافة اليابانية، لا سيما من خلال مشاريعه الموسيقية العالمية وتعاونه مع فنانين دوليين مرموقين.

وفيما يخص الفنان يوشيتومو نارا (65 عامًا)، المعروف بأسلوبه الفريد في رسم الفتيات ذوات الرؤوس الكبيرة والعيون الواسعة والمعبرة، قالت تايم إن أعماله الفنية ”تحمل رسائل نحتاج إلى سماعها في هذا العصر، وتُقدَّم بروح دعابة ووضوح بصري يمكن للجميع التفاعل معه“. يُعد نارا من أبرز رموز الفن المعاصر في اليابان، وتحظى أعماله بشعبية كبيرة في المعارض الدولية ودور المزادات العالمية.

ويعكس اختيار هؤلاء الثلاثة من قبل تايم التقدير العالمي المتزايد للمبدعين اليابانيين في مجالات السينما والموسيقى والفن التشكيلي، حيث باتت الثقافة اليابانية حاضرة بقوة في تشكيل ملامح المشهد الثقافي العالمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)