إعدام في الصين على خلفية اعتداء صادم على يابانيين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطّلعة يوم الخميس بأن السلطات الصينية نفّذت حكم الإعدام بحق رجل أُدين بالقتل العمد بعد اعتدائه على يابانيين، ما أسفر عن مقتل امرأة صينية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية للسفارة اليابانية في بكين أن حكم الإعدام نُفذ يوم الأربعاء.

وكان الرجل قد اعتدى في يونيو/ حزيران من العام الماضي على امرأة يابانية وطفلها في مدينة سوتشو، التابعة لمقاطعة جيانغسو شرق البلاد، مما أدى إلى وفاة امرأة صينية تدخلت على ما يبدو لمحاولة حمايتهما. وقد أُدين على إثر ذلك بتهمة القتل العمد، وسط تنديد واسع من الرأي العام المحلي والدولي بالحادثة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)