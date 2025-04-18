حرائق الغابات في شمال اليابان... دمار بيئي واسع في إيواتي

أخبار اليابان

إيواتي - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة مدينة أوفوناتو، الواقعة في شمال شرق اليابان، يوم الخميس أن الحريق الهائل الذي اندلع مؤخرًا في غابات المدينة دمّر نحو 3370 هكتارًا من الأراضي، مما يجعله أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ عقود.

وكانت السلطات المحلية قد قدّرت في وقت سابق أن الحريق التهم حوالي 2900 هكتار، لكن المسح الأخير أظهر أن المساحة المتضررة أكبر بكثير مما كان يُعتقد.

اندلع الحريق في 26 فبراير/ شباط، واستمرت جهود الإطفاء على مدار أيام طويلة قبل أن تعلن الحكومة المحلية إخماده بالكامل في 7 أبريل/ نيسان. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية، غير أن النيران تسببت في أضرار بيئية واسعة النطاق وقلق بالغ بين السكان المحليين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)