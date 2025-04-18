اليابان تُقرّ مشروع قانون يسمح بإطلاق النار على الدببة في المناطق الحضرية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني يوم الجمعة مشروع قانون يُتيح للبلديات منح الموافقة على إطلاق النار على الدببة البرية في المناطق الحضرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة.

وقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون حماية الحياة البرية والصيد، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة.

يأتي هذا التعديل في ظل تزايد حالات تسلل الدببة البرية إلى المناطق السكنية في مختلف أنحاء اليابان خلال السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف متزايدة من وقوع إصابات بين السكان. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين السلطات المحلية من اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه الحيوانات وحماية السكان.

وبموجب القانون المعدل، تُصنّف الحيوانات التي يُحتمل أن تُشكل خطرًا جسيمًا على البشر على أنها ”حيوانات برية خطرة“ يُسمح بإطلاق النار عليها. وتنوي الحكومة إدراج الدببة البنية، والدببة السوداء، والخنازير البرية ضمن هذه الفئة من خلال مرسوم حكومي.

ويُجيز التعديل للسلطات البلدية منح الإذن بإطلاق النار على هذه الحيوانات عندما تدخل إلى مناطق المعيشة اليومية، مثل الأحياء السكنية ووسائل النقل العام، وتُشكّل تهديدًا فوريًا يتطلب التدخل السريع لحماية الأرواح.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)