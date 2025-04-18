حماية الطفولة أولاً: قانون جديد في اليابان لمواجهة الإساءة للأطفال

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طوكيو - (جيجي برس)-- في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من الإساءة، أقرّ البرلمان الياباني يوم الجمعة مشروع قانون يُراجع القوانين المتعلقة برعاية الطفل، مع التركيز على توسيع الصلاحيات الممنوحة لمراكز استشارة الأطفال في الحد من لقاءات الآباء مع أبنائهم في حالات الاشتباه بالإساءة.

وقد صوّت مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، بالموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة، بعد أن أقرّه مجلس النواب، الغرفة السفلى، في وقت سابق من هذا الشهر.

يرتكز القانون الجديد على تعديل قانون رعاية الطفل وعدد من التشريعات ذات الصلة، بهدف تسهيل فرض قيود على الزيارات بين الأطفال المشمولين بالحماية في مراكز الاستشارة وأولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم، حتى في الحالات التي لم يُثبت فيها رسميًا وقوع إساءة، وإنما يُشتبه بها فقط. وتُعد هذه المراجعة استجابة للواقع العملي، حيث كثيرًا ما تواجه مراكز استشارة الأطفال صعوبات في منع أولياء الأمور من مقابلة أطفالهم رغم وجود مؤشرات قوية على احتمال تعرضهم للإساءة.

وفي السابق، كانت القيود المفروضة على اللقاءات تُطبّق فقط كإجراء إداري استنادًا إلى توجيهات داخلية، مما كان يستغرق وقتًا طويلًا لإقناع أولياء الأمور بوقف زياراتهم. ومع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، سيصبح من الممكن اتخاذ هذه التدابير بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وهو ما من شأنه تقليل المخاطر المحتملة على الأطفال وتمكين السلطات من التدخل الوقائي في الوقت المناسب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)