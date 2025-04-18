ترامب يصف محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان بأنها ”مثمرة للغاية“

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه أجرى مناقشات ”مثمرة للغاية“ خلال الجولة الأولى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع اليابان، والتي انطلقت في اليوم السابق.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد بدأتا يوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات لمناقشة سياسة إدارة ترامب التجارية، وخاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقد انضم ترامب إلى وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، وعدد من المسؤولين الأمريكيين في اجتماع عقد بالبيت الأبيض.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب: ”التقيت بأعلى مستوى من ممثلي التجارة اليابانيين، وكان اجتماعًا مثمرًا للغاية“.

وبحسب مصادر حكومية يابانية، فقد ضغط ترامب بقوة على طوكيو لتتحمل مزيدًا من تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان.

كما زعم ترامب أن اليابان لا تسهم بأي شكل في تغطية التكاليف الدفاعية، مطالبًا في الوقت ذاته بزيادة واردات السيارات الأمريكية إلى السوق اليابانية، وتقليص العجز التجاري الأمريكي مع اليابان. وتُعد هذه المطالب الثلاثة – تعزيز الإنفاق الدفاعي الياباني، وتوسيع حصة السيارات الأمريكية، وتقليص العجز التجاري – من أبرز النقاط التي يركز عليها ترامب باستمرار في علاقاته مع طوكيو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)