أخيرًا... تراجع في أسعار الأرز الياباني بعد ثمانية أشهر من الارتفاع

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، يوم الجمعة، أن متوسط سعر الأرز المحصود في البلاد لعام 2024، والمباع لتجار الجملة خلال شهر مارس/ آذار، قد سجّل أول انخفاض شهري له منذ ثمانية أشهر.

وبلغ متوسط سعر 60 كيلوغرامًا من الأرز غير المطحون 25,876 ينًا، أي بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بشهر فبراير/ شباط. ويُعزى هذا الانخفاض على الأرجح إلى بيع جزء من مخزون الأرز الحكومي في مارس/ آذار. ومع ذلك، لا يزال السعر مرتفعًا بنسبة 68% مقارنة بمتوسط سعر أرز موسم 2023 في العام السابق.

يمثل هذا المتوسط سعر المعاملات بين تجار الجملة والمشترين الرئيسيين للأرز، مثل الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية (زين نوه)، وقد بلغ ذروته في فبراير وسط منافسة شديدة بين المشترين الراغبين في تأمين الإمدادات.

كما نشرت الوزارة بيانات تتعلق بأسعار المعاملات الخاصة بالأرز المُخزَّن ضمن مراحل مختلفة من عملية التوزيع، استنادًا إلى مسح أُجري خلال أسبوعين بدءًا من 17 مارس، في أعقاب الجولة الأولى من المناقصات الخاصة بالأرز المخزَّن من قِبل الحكومة. وبلغ متوسط سعر الأرز المخزَّن المُباع لتجار الجملة 24,194 ينًا، أي أقل بـ 1,682 ينًا من المتوسط العام.

وبحسب نتائج المسح، تسلّم المشترون 4,071 طنًا من الأرز المخزَّن، من بينها 426 طنًا فقط – ما يعادل 0.3% من إجمالي الكمية المعروضة والبالغة نحو 140 ألف طن – وصلت إلى تجار التجزئة مثل محلات السوبر ماركت ومتاجر بيع الأرز، عن طريق تجار الجملة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)