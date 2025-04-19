زلزال قوي يضرب مدينة ناغانو في وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي محافظة ناغانو الواقعة في وسط اليابان مساء الجمعة، مسجلاً قوة بلغت خمس درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من عشر درجات.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في تمام الساعة 8:19 مساءً، على عمق يقدّر بنحو 10 كيلومترات شمال ناغانو، وبلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر.

وسُجّلت أقصى درجات الاهتزاز في مدينة أوماتشي وقريتي أوغاوا وتشيكوهوكو، حيث شعر السكان بهزات أرضية قوية.

وفي أعقاب الزلزال، سارعت الحكومة اليابانية إلى إنشاء مكتب اتصال تابع لمركز إدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء، بهدف تنسيق الجهود ومتابعة التطورات عن كثب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)