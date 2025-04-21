صوت من الماضي.. متظاهرون في طوكيو يطالبون بإنصاف ضحايا الحرب العالمية الثانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع حي جينزا الراقي في طوكيو يوم السبت، مطالبين بإصدار تشريع يُنصف ضحايا الحرب العالمية الثانية، بمن فيهم المدنيون الذين فقدوا أرواحهم في الغارات الجوية، وأولئك الذين ما زالوا يعانون من تبعاتها حتى اليوم.

شارك في المسيرة أشخاص عايشوا الغارات الجوية الأمريكية إبان الحرب، إضافة إلى أفراد من عائلات الضحايا، رافعين لافتات ويافطات كُتبت عليها شعارات مثل: ”لم تُحلّ مشاكل الحرب بالكامل بعد“، و”نطالب بإغاثة منصفة وشاملة، دون تمييز“.

جاءت هذه المسيرة بدعوة من أربع مجموعات مدنية تطالب الحكومة اليابانية بتقديم دعم وإغاثة رسمية لضحايا الغارات الجوية، وضحايا معركة أوكيناوا، والمُدانين الكوريين بتهم ارتكبت خلال فترة خدمتهم في الجيش الإمبراطوري الياباني، إضافة إلى الجنود اليابانيين الذين احتُجزوا في سيبيريا بعد نهاية الحرب.

وتُعد هذه أول مسيرة موحدة تنظمها الجماعات الأربع معًا، وقد شارك فيها نحو 70 شخصًا، في خطوة رمزية لتوحيد الأصوات المتفرقة في سبيل تحقيق اعتراف رسمي وتعويضات عادلة.

وقال شيغيرو زوكياما، البالغ من العمر 81 عامًا ورئيس فريق قانوني يسعى لنيل تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء معركة أوكيناوا: ”تجولنا في غينزا، حيث يتردد العديد من الشباب. أعتقد أن رسالتنا وصلت، وسنواصل جهودنا من أجل إيصال صوتنا والمطالبة بالعدالة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)