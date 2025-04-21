بين الغلاء والطلب الشعبي... كيف يتعامل تجار اليابان مع أزمة أسعار الأرز؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل الارتفاع التاريخي لأسعار الأرز في اليابان، بدأ تجار التجزئة في تعديل استراتيجياتهم لتفادي رفع أسعار الوجبات الجاهزة، من خلال اللجوء إلى بدائل أرخص مثل الشعير والمعكرونة في علب الوجبات الجاهزة، وذلك للحفاظ على الأسعار وجذب المستهلكين.

وأمام هذا التحدي، شرعت بعض الشركات في توسيع بيع الأرز المستورد ذي الأسعار المنخفضة، كحلّ بديل في مواجهة أزمة الأسعار المحلية.

وفي مارس/آذار، أطلقت سلسلة متاجر ”لوسون“ منتجًا جديدًا ضمن فئة وجبات الوجبات الجاهزة تحت اسم ”أوكازودون!“، حيث تم تقليص كمية الأرز وزيادة مكونات أخرى مثل السباغيتي والأطباق الجانبية، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف دون التأثير على حجم الوجبة أو المبيعات.

وقال رئيس الشركة، سادانوبو تاكيماسو، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز جعل من ”عملية تطوير المنتج حتى الوصول إلى المبيعات أكثر صعوبة بأكثر من ضعف ما كانت عليه العام الماضي“.

من جهتها، تبنّت سلسلة ”ناتشورال لوسون“، التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة، استراتيجية مختلفة تمثلت في استبدال مزيج الأرز والحبوب الثانوية المستخدم سابقًا في وجبات البينتو المبردة، بمزيج جديد يحتوي على نوع من الشعير المطاطي يُعرف بـ”موتشيموجي“، وذلك لتوفير بديل صحي واقتصادي في آن واحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)