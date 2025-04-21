سلامة الغذاء أولًا... اليابان ترسم حدودها الحمراء في الحوار مع الولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- شدد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الأحد على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات قد تمسّ سلامة الغذاء، في سياق المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية.

وخلال ظهوره في برنامج حواري بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، اتخذ إيشيبا موقفًا حازمًا من مسألة فتح الأسواق الزراعية، مؤكدًا: ”لن نتنازل أبدًا عندما يتعلق الأمر بسلامة الغذاء. من واجبنا حماية صحة وسلامة المواطنين اليابانيين“.

وأشار كذلك إلى أن توسيع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال قد يُطرح كورقة تفاوضية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا كبيرًا بتقليص العجز التجاري بين الولايات المتحدة واليابان.

وفيما يخص قطاع السيارات، أعرب إيشيبا عن رفضه لاتهامات واشنطن المتعلقة بوجود حواجز غير جمركية تعيق دخول السيارات الأمريكية إلى السوق اليابانية. وأوضح أن الاختلافات في معايير السلامة وقوانين المرور بين البلدين هي من العوامل الجوهرية، قائلاً: ”سنتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم اتهامنا بعدم الإنصاف“.

كما علّق رئيس الوزراء على استياء إدارة ترامب من مساهمة اليابان الحالية في تغطية تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها، ملمّحًا إلى أن هذه القضية ستكون أيضًا محل نقاش ضمن العلاقات الأمنية الثنائية المتشابكة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)