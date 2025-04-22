ثورة في المختبر: تقنية جديدة تجعل اللحوم المُستنبتة أكثر واقعية وسُمكًا!

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طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- ابتكر فريق بحثي بقيادة البروفيسور شوجي تاكيوتشي من جامعة طوكيو تقنية جديدة لإنتاج لحم مُستزرع بسماكة تقارب سنتيمترًا واحدًا، ما يمثل خطوة مهمة نحو جعل هذا النوع من الغذاء بديلاً عمليًا للحوم التقليدية.

ويُنتج اللحم المُستزرع من خلال مضاعفة خلايا مأخوذة من الماشية في بيئة مخبرية. إلا أن الطرق السابقة كانت تقتصر على إنتاج شرائح رقيقة من اللحم، إذ إن زيادة السماكة كانت تتسبب في موت الخلايا داخليًا نتيجة صعوبة وصول العناصر الغذائية والأكسجين إليها.

ومن أجل تجاوز هذه العقبة، قام الفريق بدمج ألياف مجوفة داخل جهاز زراعة خلايا خاص. تحتوي هذه الألياف، التي لا يتعدى سُمكها خصلة شعر واحدة، على قنوات تسمح بمرور العناصر المغذية والأكسجين إلى عمق النسيج المزروع.

وباستخدام هذه الطريقة، نجح الفريق في إنتاج لحم بسماكة تقترب من السنتيمتر الواحد ووزن يبلغ نحو 11 غرامًا. وقد أظهرت التحاليل أن الجزء الداخلي من اللحم المزروع كان طازجًا بنفس درجة السطح، ما يشير إلى نجاح التقنية في الحفاظ على حيوية الخلايا بكفاءة.

ويُعد هذا التقدم العلمي خطوة رئيسية نحو تحقيق إنتاج لحوم بديلة أكثر واقعية من حيث الشكل والملمس، وقد يُسهم مستقبلًا في دعم الأمن الغذائي وتقليل الأثر البيئي المرتبط بتربية المواشي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)