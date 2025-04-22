اليابان: تبرئة أم جزئيًا من تهمة صادمة تتعلق بابنتها

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- برّأت محكمة أوساكا الجزئية، يوم الاثنين، أمًّا تبلغ من العمر 35 عامًا من تهمتي الاعتداء المتكرر والاحتيال، وذلك بعد اتهامها بإدخال ابنتها، التي كانت حينها في الثامنة من عمرها، إلى المستشفى بسبب سوء التغذية المزعوم بهدف الحصول على أموال من نظام المساعدة المتبادلة.

وفي المقابل، أدان القاضي كونيتاكا إيواساكي، رئيس المحكمة، الأم كاسومي نواتا بتهمة ”محاولة الإكراه“، وحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة سجن مدتها 42 شهرًا، لكن فريق الدفاع أنكر جميع التهم وطالب ببراءتها.

ورفض القاضي شهادة الطفلة، مشيرًا إلى أنها كانت ”مرتبكة وتضمنت شهادتها أخطاء في الذاكرة“. كما أضاف أن ”من غير المعقول أن تكون الطفلة لم تتناول الخبز أو غيره من الأطعمة المتاحة في المنزل“، ما دفعه إلى تبرئة الأم من تهمة الاعتداء المتكرر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)