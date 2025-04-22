ترامب ينتقد ”الغش غير الجمركي“ قبل محادثات اليابان والولايات المتحدة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على ما وصفه بـ”الغش غير الجمركي“، حيث أدرج عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ضريبة القيمة المضافة، والتلاعب بالعملة، ومعايير سلامة السيارات، قبل أيام من محادثات مالية مرتقبة مع اليابان.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يسود فيه التوتر الاقتصادي بين البلدين، إذ لطالما عبّر ترامب عن استيائه من ضعف الين الياباني، ويبدو أنه يسعى عبر هذا التصعيد العلني إلى ممارسة ضغوط مسبقة على طوكيو، قبل اجتماع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ونظيره الأمريكي سكوت بيسنت، والمقرر عقده يوم الخميس. ومن المتوقع أن يُطرح خلال اللقاء ملف أسعار الصرف، وسط تلميحات إلى إمكانية مطالبة طوكيو باتخاذ خطوات تحدّ من تراجع الين أمام الدولار.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أدرج ترامب ثمانية أنواع مما أسماه ”الغش غير الجمركي“، وهي التلاعب بالعملة، وضرائب القيمة المضافة التي تعمل عمل الرسوم الجمركية وتدعم الصادرات، والإغراق بأقل من التكلفة، ودعم الصادرات وغيره من الدعم الحكومي، والمعايير الزراعية الوقائية، مثل عدم وجود ذرة معدلة وراثيا في الاتحاد الأوروبي، والمعايير الفنية الوقائية، والتزوير والقرصنة وسرقة الملكية الفكرية بقيمة تزيد عن تريليون دولار سنويا، وإعادة الشحن للتهرب من الرسوم الجمركية.

أما بخصوص معايير سلامة السيارات، فقد أعاد ترامب تسليط الضوء على ما سماه ”اختبار اليابان الصعب“، في إشارة إلى إجراء يُستخدم في اليابان لتقييم مدى سلامة السيارات عند اصطدامها بالمشاة، يتم خلاله إسقاط كرة ثقيلة على غطاء المحرك أو على أجزاء أخرى من الهيكل. وسبق لترامب أن أبدى اعتراضه على هذا النوع من الاختبارات في لقاء قمة جمعه برئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي في عام 2017، كما أشار إليه مجددًا في خطاب ألقاه عام 2018، حين وصفه باختبار ”كرة البولينغ“، مُستنكرًا رفض السيارات التي يظهر على هيكلها أي انبعاج بعد الاصطدام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)