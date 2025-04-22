هل أصبحت طوكيو أغلى من أن تُسكن؟ أسعار الشقق في وسط العاصمة تواصل التحليق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن معهد الاقتصاد العقاري يوم الإثنين أن متوسط سعر الوحدة للشقق السكنية الجديدة في الأحياء الثلاثة والعشرين المركزية في طوكيو تجاوز 100 مليون ين للسنة الثانية على التوالي خلال السنة المالية 2024، التي انتهت في مارس/ آذار الماضي.

وسجل متوسط السعر ارتفاعًا بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 116.32 مليون ين، وهو أعلى مستوى قياسي يتم تسجيله للعام الرابع على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي وتكاليف البناء، بما في ذلك نفقات العمالة.

وصرّح تاداشي ماتسودا، الباحث الأول في المعهد، بأن ”الطلب القوي على الشقق الفاخرة، خاصة في قلب طوكيو، لا يُظهر أي بوادر تراجع“. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك مخاوف من أن تؤثر السياسة الاقتصادية العالمية، ولا سيما سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على معنويات المستهلكين في المستقبل القريب.

وفي طوكيو الكبرى، والتي تشمل المحافظات المجاورة كاناغاوا وسايتاما وتشيبا، ارتفع متوسط سعر الشقق الجديدة بنسبة 7.5% ليبلغ 81.35 مليون ين، محققًا أيضًا أعلى مستوى له على الإطلاق للعام الرابع على التوالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)