الصين تنفذ حكم الإعدام بحق الجاني في قضية طعن طفل ياباني

أخبار اليابان

هونغ كونغ - (جيجي برس)-- أُعلن يوم الاثنين أن الصين نفّذت حكم الإعدام بحق رجلٍ أدين بطعن طفلٍ ياباني حتى الموت في مدينة شنتشن جنوب البلاد، في حادثة وقعت في سبتمبر من العام الماضي وخلّفت صدمةً في البلدين.

وأبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة اليابانية في بكين بإعدام تشونغ تشانغ تشون، الجاني المدان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيت أو مكان تنفيذ الحكم، وفقًا لما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة.

وكانت الجريمة قد وقعت في 18 سبتمبر/ أيلول 2024، عندما تعرض الطفل الياباني، البالغ من العمر 10 سنوات، للطعن في بطنه أثناء توجهه سيرًا إلى مدرسته اليابانية المحلية في شنتشن. وتوفي الطفل في اليوم التالي متأثرًا بجراحه.

وفي يناير/ كانون الثاني أصدرت محكمة محلية في شنتشن حكمًا بالإعدام على تشونغ، ووصفت فعلته بأنها ”خبيثة إلى أقصى حد“، مشيرةً إلى خطورتها الاجتماعية.

ومع ذلك، لم توضح المحكمة ما إذا كان الهجوم موجّهًا إلى الضحية بسبب جنسيته اليابانية، ما أثار تساؤلات بشأن دوافع الجريمة. وطالبت الحكومة اليابانية بكشف ملابسات الحادث بدقة، لكن الجانب الصيني شدد على أن الحادثة كانت ”فردية“ ولا تعكس نمطًا أوسع من السلوك العدائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)