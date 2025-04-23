اليابان تدرس زيادة وارداتها من الأرز استعدادًا لمحادثات التعريفات الجمركية الأمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية إمكانية زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي، في خطوة يُنظر إليها كأداة تفاوضية ضمن محادثاتها التجارية الحساسة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة على سير المفاوضات.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي طوكيو لتقديم تنازلات مدروسة في المفاوضات الثنائية بشأن التعريفات الجمركية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وسط ارتفاع حاد في أسعار الأرز نتيجة انخفاض الإمدادات.

وتخضع واردات الأرز اليابانية لنظام ”الحد الأدنى للوصول إلى السوق“، الذي يُلزم طوكيو سنويًا باستيراد نحو 770 ألف طن من الأرز دون رسوم جمركية، منها ما يصل إلى 100 ألف طن مخصص للاستهلاك كغذاء أساسي. أما الواردات التي تتجاوز هذا الحد، فتخضع لتعريفة جمركية باهظة تبلغ 341 ينًا لكل كيلوغرام.

وبحسب وزارة الزراعة اليابانية، استحوذ الأرز الأمريكي على النسبة الأكبر من هذه الحصة خلال السنة المالية 2024، حيث بلغت حصته حوالي 45% من إجمالي الكمية المستوردة.

وارتفعت أسعار الأرز المحلية بشكل ملحوظ منذ صيف العام الماضي، نتيجة تراجع المحاصيل وقلّة المعروض، ما دفع بأسعار التجزئة إلى أكثر من ضعف مستوياتها المعتادة، رغم تدخل الحكومة عبر الإفراج عن جزء من مخزون الطوارئ.

وفي هذا السياق، يدرس المسؤولون اليابانيون حاليًا توسيع واردات الأرز الأمريكي ضمن إطار النظام القائم، كوسيلة مزدوجة تهدف من جهة إلى تهدئة المخاوف الشعبية بشأن الأسعار، ومن جهة أخرى إلى تعزيز موقف طوكيو التفاوضي أمام واشنطن.

وكانت وزارة المالية اليابانية قد اقترحت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة الحصة المخصصة للاستهلاك المباشر، ما يعكس التوجّه الرسمي نحو التعامل مع ارتفاع الأسعار بمرونة، بالتوازي مع مراعاة الديناميكيات التجارية الخارجية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)