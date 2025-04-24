هل اقترب علاج الفشل الكلوي؟ علماء يابانيون ينجحون في تجربة ثورية على الفئران

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كيوتو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي بقيادة جامعة كيوتو يوم الأربعاء عن تحقيق تقدّم بارز في علاج أمراض الكلى المزمنة، وذلك من خلال استخدام الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات المستحثة (خلايا iPS)، حيث نجح الفريق في منع تدهور وظائف الكلى لدى الفئران.

ويقود المشروع البروفيسور كينجي أوسافوني من مركز أبحاث وتطبيقات خلايا iPS بالجامعة، والذي صرّح بأن الفريق يهدف إلى بدء التجارب السريرية خلال عامين، تشمل مرضى بدأت تظهر عليهم الأعراض بعد زراعة الكلى، وآخرين لم يخضعوا للزراعة رغم مرور سنوات على تشخيصهم.

في اليابان، يُقدّر عدد المصابين بأمراض الكلى المزمنة بنحو 20 مليون شخص، فيما يبدأ حوالي 40 ألف مريض سنويًا بالخضوع لغسيل الكلى. لكن بسبب النقص الحاد في المتبرعين، لا يتجاوز عدد عمليات زرع الكلى سنويًا حاجز 2000 عملية.

في ظل هذا الواقع، يزداد الاهتمام بالطب التجديدي الذي يعتمد على خلايا iPS، نظرًا لقدرتها على التمايز إلى معظم أنواع الخلايا البشرية.

وقد تمكن الباحثون من تطوير وسط ثقافي خاص سمح بتكاثر خلايا السلف النفرونية – المشتقة من خلايا iPS البشرية – بمعدل يفوق الطرق التقليدية بأكثر من 100 مرة، ومن ثم زرعوها في فئران أُصيبت كيميائيًا بأمراض كلوية مزمنة، ما ساعد على تثبيت وظائف الكلى ومنع تدهورها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)