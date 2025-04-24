أوساكا إكسبو يتألق: مليون زائر في وقت قياسي!

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت جمعية اليابان لمعرض إكسبو 2025 أن عدد زوار معرض إكسبو العالمي المقام في مدينة أوساكا، والذي انطلق في 13 أبريل/ نيسان، بلغ مليون زائر حتى يوم الأربعاء.

وخلال حفل أُقيم احتفالًا بهذا الإنجاز، جرى تكريم الزائر رقم مليون، ماكوتو مياموري، البالغ من العمر 37 عامًا، من سكان أوساكا، حيث تلقى هدايا تذكارية من بينها لعبة محشوة تمثل الشخصية الرسمية للمعرض ”مياكو-مياكو“.

وأعرب مياموري، الذي حضر المعرض برفقة أسرته، عن سعادته قائلاً: ”أنا سعيد جدًا. أريد زيارة أجنحة الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية. هذا يومي المحظوظ“.

وتهدف الجمعية المنظمة إلى جذب نحو 28.2 مليون زائر خلال فترة المعرض الممتدة حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال هيرويوكي إيشيغي، الأمين العام للجمعية، في تصريح للصحفيين: ”لقد بدأنا بداية جيدة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)