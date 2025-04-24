غضب في اليابان بعد الاشتباه بتورط جنود أمريكيين في اعتداءات جنسية بأوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- أحالت شرطة محافظة أوكيناوا إلى النيابة العامة أوراق جنديين من مشاة البحرية الأمريكية يُشتبه في تورطهما في اعتداءات جنسية على نساء في أقصى جنوب اليابان، وفقًا لمصادر أمنية.

وتمت إحالة القضيتين، اللتين تتعلقان بجنديين في العشرينيات من العمر، إلى النيابة العامة في 7 أبريل/ نيسان، مع إخطار حكومة محافظة أوكيناوا في اليوم نفسه.

وتشير التحقيقات إلى أن أحد الجنديين يُشتبه في ارتكابه اعتداءً جنسيًا على إحدى معارفه في يناير/ كانون الثاني، بينما يُشتبه في أن الآخر اعتدى جنسيًا على امرأة وتسبب بإصابة أخرى داخل قاعدة عسكرية في مارس.

وقد تم الكشف عن الحادثتين بعد أن لجأت الضحايا إلى الشرطة لطلب الاستشارة والدعم.

ورغم أن المشتبه بهما لا يزالان تحت الحجز الأمريكي، إلا أنهما وافقا على الخضوع لاستجوابات من قبل الشرطة اليابانية طوعًا، وفقًا للمصادر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)