طلب جنوني على نينتندو سويتش 2... الجهاز يحقق أرقامًا قياسية قبل طرحه!

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- في إعلانٍ لافت يعكس الترقب العالمي لجهاز نينتندو المرتقب، كشف شونتارو فوروكاوا، رئيس شركة نينتندو، عبر منشور رسمي على منصة ”إكس“ يوم الأربعاء، أن الطلبات المُقدّمة لشراء جهاز الألعاب الجديد ”نينتندو سويتش 2“ قد فاقت التوقعات بشكلٍ غير مسبوق في الجولة الأولى من البيع عبر نظام القرعة.

وأشار فوروكاوا إلى أن عدد الطلبات داخل اليابان وحدها بلغ نحو 2.2 مليون طلب خلال فترة قصيرة بين 4 و16 أبريل/ نيسان، وهو رقم ضخم يُظهر عمق الولاء لعلامة نينتندو، وحجم الترقب للإصدار الجديد من الجهاز الذي يُعد الجيل التالي بعد النجاح الهائل لسلفه، نينتندو سويتش، الذي تجاوزت مبيعاته 139 مليون وحدة عالميًا منذ إطلاقه في 2017.

وأضاف فوروكاوا أن الطلب الكبير سيجعل من الصعب تلبية جميع الطلبات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتقدمين لن يتمكّنوا من الفوز في الجولة الأولى، التي ستُعلن نتائجها بعد ظهر الخميس. ومع ذلك، سيتم نقل غير الفائزين تلقائيًا إلى الجولة الثانية من القرعة، والتي ستبدأ في وقت مبكر من ظهر يوم الإثنين المقبل، ما يمنحهم فرصة إضافية للمشاركة.

وبالتزامن مع ذلك، ستبدأ متاجر الألعاب في أنحاء اليابان، اعتبارًا من الخميس، بقبول الحجوزات وطلبات القرعة المحلية للجهاز الجديد، المقرر طرحه رسميًا في الأسواق يوم 5 يونيو. ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة أيضًا إقبالًا واسعًا، خاصة في ظل التقارير المتزايدة حول تحسينات في أداء المعالج والرسومات، وزيادة عمر البطارية، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة اللعب.

وبينما ترفض الشركة الإفصاح عن جميع المواصفات حتى الآن، تتزايد التكهنات بأن ”سويتش 2“ سيُحدث قفزة نوعية في عالم الألعاب المحمولة والهجينة، مع التركيز على دعم ألعاب الجيل الجديد، وتحقيق توازن بين القدرة التقنية وسهولة الاستخدام التي تشتهر بها نينتندو.

مع إعلان هذه الأرقام، تبدو نينتندو في طريقها لتحقيق انطلاقة قوية لجهازها الجديد، وسط توقعات بمنافسة محتدمة مع منصات الألعاب الأخرى. وقال فوروكاوا في ختام تصريحه: ”نشكر الجميع على دعمهم الكبير، لقد بدأنا بداية واعدة ونتطلع إلى مستقبل مشرق مع سويتش 2“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)