غضب رسمي في اليابان بعد تقارير عن اعتداءات جنسية من مشاة البحرية الأمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الخميس، عن إدانة شديدة لحالتي الاعتداء الجنسي المزعومتين المرتكبتين من قبل جنديين من مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا، الواقعة في أقصى جنوب اليابان، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث تقوّض الثقة بين السكان المحليين والقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

وقال هاياشي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي: ”إن القضايا الجنائية والحوادث التي يتورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي تثير قلقًا بالغًا لدى السكان المحليين. هذه الحوادث غير مقبولة على الإطلاق ويجب ألا تتكرر“.

ووفقًا لمصادر في شرطة محافظة أوكيناوا، يُشتبه في أن أحد الجنديين، في العشرينيات من عمره، قام بالاعتداء جنسيًا على امرأة من معارفه في شهر يناير/ كانون الثاني. أما الجندي الآخر، فقد اعتُقل بشبهة ارتكابه اعتداء جنسي ضد امرأة أخرى، وإصابته لامرأة ثانية داخل قاعدة عسكرية أمريكية في شهر مارس/ آذار. وكشفت الشرطة أن الضحيتين تواصلتا مباشرة مع السلطات المحلية للإبلاغ عن الحادثين، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي.

وقد أحالت الشرطة الوثائق المرتبطة بالقضيتين إلى النيابة العامة في 7 أبريل/ نيسان، وأبلغت حكومة أوكيناوا بالتطورات في نفس اليوم. ويُشار إلى أن الجنديين ما زالا قيد الاحتجاز تحت سلطة الجانب الأمريكي، إلا أنهما وافقا على التعاون طوعًا مع السلطات اليابانية في إطار التحقيقات.

وأكد هاياشي أن الحكومة اليابانية ستواصل مطالبة الجيش الأمريكي بتشديد الانضباط الداخلي واتخاذ إجراءات وقائية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)