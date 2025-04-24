انخفاض مبيعات تويوتا العالمية للسيارات في السنة المالية 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الخميس أن مبيعاتها العالمية للمركبات تحت العلامة الأم انخفضت لأول مرة منذ أربع سنوات في السنة المالية 2024، التي انتهت الشهر الماضي.

باعت شركة صناعة السيارات اليابانية 10,273,719 مركبة على مستوى العالم، بانخفاض 0.3% عن العام السابق.

شهدت الشركة انخفاض مبيعاتها في اليابان بنسبة 1.6% إلى 1,505,255 وحدة، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات، بسبب تداعيات فضيحة اختبارات المركبات واستدعاء طراز بريوس الهجين.

تراجعت المبيعات في الخارج بنسبة 0.1% إلى 8,768,464 وحدة، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. في الصين، حيث تشتد المنافسة مع الشركات المصنعة المحلية، انخفضت مبيعات تويوتا بنسبة 5.9%.

انخفض إنتاج تويوتا العالمي من المركبات بنسبة 2.9% إلى 9,679,470 وحدة، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. من بينها، تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 2.2% إلى 3,236,420 وحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)