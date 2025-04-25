رئيس وزراء اليابان يتخذ خطوة جديدة لدعم جيل ”العصر الجليدي“ في سوق العمل الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- دعا رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، إلى تعزيز إجراءات دعم ما يُعرف بجيل ”العصر الجليدي للتوظيف“، في إشارة إلى أولئك الذين عانوا من تراجع حاد في فرص العمل بعد التخرج نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي شهدته اليابان في التسعينيات وبداية الألفية، بعد انهيار اقتصاد الفقاعة.

وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الوزاري الأول المكرّس لمعالجة أوضاع هذا الجيل، حيث وجّه إيشيبا الوزراء المعنيين إلى وضع سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة لهؤلاء الأفراد، مع التركيز على تحسين فرص التوظيف والمعاملة المهنية، ودعم اندماجهم التدريجي في المجتمع، ومرافقتهم مع تقدمهم في العمر، لا سيما مع ما يواجهونه من تحديات مالية وصحية متزايدة. وأشار إلى أن حكومته ستعمل على إعداد حزمة إجراءات محددة بحلول يونيو/حزيران، لدمجها في السياسة الأساسية للإدارة الاقتصادية والمالية.

ويبلغ أفراد هذا الجيل الآن الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم، وقد واجهوا صعوبات شديدة في دخول سوق العمل خلال فترات التوظيف المحدود التي أعقبت انهيار الاقتصاد الياباني، ما دفع كثيرين منهم للعمل في وظائف مؤقتة أو غير مستقرة، بأجور منخفضة، ودون تأمينات كافية أو آفاق مهنية طويلة الأمد. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يواجه عدد كبير منهم مستقبلًا غامضًا، مع احتمالات حصولهم على معاشات تقاعدية متدنية أو غير كافية.

وقال إيشيبا خلال الاجتماع إن عددًا كبيرًا من أفراد هذا الجيل لا يزال يعاني من صعوبات مختلفة، وإنه من الضروري تقديم دعم فعّال ومصمم بعناية يتلاءم مع ظروفهم الخاصة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)