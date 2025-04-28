إلزام أمازون اليابان بدفع تعويضات بسبب سوء التعامل مع المنتجات المقلدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة طوكيو الجزئية، يوم الجمعة، حكمًا يُلزم شركة أمازون اليابان بدفع تعويضات بقيمة 35 مليون ين، وذلك لفشلها في التعامل المناسب مع أجهزة قياس التأكسج النبضي المقلدة المستوردة من الصين، والتي عُرضت للبيع على منصتها الإلكترونية.

كانت شركتا ”تراي آند إي“، الشركة المصنعة لأجهزة قياس التأكسج النبضي الأصلية، و”إكسل بلان“، الموزعة لهذه الأجهزة، قد رفعا دعوى قضائية ضد أمازون اليابان، مطالبين بتعويض قدره 280 مليون ين.

ويعرض موقع أمازون الإلكتروني أسماء عدة بائعين للمنتج نفسه ضمن صفحة واحدة.

وأوضحت القاضية يوكو شينتاني، رئيسة المحكمة، أن أمازون اليابان قامت بحذف صفحة المنتج بالكامل، التي تضم منتجات ”تراي آند إي“ إلى جانب المنتجات المقلدة، دون إجراء تحقيق مسبق، وذلك بعد تقرير قدمته ”إكسل بلان“ حول المنتجات المزيفة.

وأضاف الحكم أن أمازون اليابان تجاهلت احتجاج ”إكسل بلان“ على قرارها، مدعيةً أن تقرير الشركة كان ناقصًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)