قضية إنسانية تهز طوكيو: البحث عن والدي رجل تم تبديله عند الولادة قبل أكثر من 50 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت يوريكو كويكي، محافظِة طوكيو، يوم الجمعة، أن حكومة العاصمة ستبدأ رسميًا في البحث عن الوالدين الحقيقيين لرجل يبلغ من العمر 67 عامًا، تم تبديله خطأً بمولود آخر في مستشفى ولادة حكومي لم يعد قائمًا. وجاء هذا الإعلان بعد صدور حكم من محكمة طوكيو الجزئية لصالح الرجل، ساتوشي إيغورا، الذي كان قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في قضيته.

وأكدت كويكي أن حكومة طوكيو قررت عدم استئناف الحكم، مشيرة إلى أن العاصمة اليابانية تتحمل مسؤوليتها في هذه القضية المؤلمة، وأنها تتقدم باعتذار عميق لساتوشي إيجورا وكل الأطراف المتضررة من هذا الخطأ التاريخي. وأضافت قائلة: ”سنرد بعناية فائقة، مع مراعاة مشاعر جميع المعنيين، وسنتخذ كافة الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المعلومات الشخصية خلال سير التحقيقات“.

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر يوم الاثنين، أنجبت المرأة التي ربّت إيجورا طفلًا ذكرًا في مستشفى الولادة التابع لحكومة العاصمة في حي سوميدا بطوكيو في العاشر من أبريل/نيسان 1958. وُضع الطفل في حضانة حديثي الولادة بالمستشفى، وهناك وقع خطأ أدى إلى تبديله مع مولود آخر، هو ساتوشي إيجورا.

ظلت الحقيقة غائبة لعقود، إلى أن أُجري اختبار للحمض النووي في عام 2004، أثبت أن إيغورا لا تربطه أي صلة بيولوجية بالوالدين اللذين ربياه. وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة عقود على وقوع الحادثة، فإن إيغورا ظل متمسكًا بسعيه لاكتشاف جذوره الحقيقية، مطالبًا حكومة العاصمة بالتحقيق والكشف عن والديه البيولوجيين، وهو ما استجابت له المحكمة مؤخرًا، في خطوة قد تفتح الباب أمام حل لغز طويل الأمد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)