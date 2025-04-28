نواب أمريكيون يحثون ترامب على الضغط من أجل إعادة المختطفين اليابانيين

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أفيد يوم الجمعة بأن سبعة عشر عضوًا في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وجّهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يحثونه فيها على جعل قضية عودة المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية أولوية قصوى.

وأكد المشرعون أن الرئيس يمتلك ”فرصة فريدة لتسليط الضوء عالميًا على محنة هؤلاء المختطفين اليابانيين، وتحقيق تقدم ملموس في سبيل تحقيق العدالة لهم ولعائلاتهم“، بينما تصوغ إدارته الثانية سياستها تجاه كوريا الشمالية وتبدأ في تنفيذها. كما دعوا ترامب إلى التعاون مع اليابان في التواصل مع حكومة كوريا الشمالية وتأمين عودة المختطفين.

وسلّطت الرسالة الضوء على حالة ميغومي يوكوتا، التي اختُطفت عام 1977 عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أن والدتها ساكي (89 عامًا) هي الوحيدة بين أولياء أمور المختطفين التي لا تزال على قيد الحياة.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 خلال ولايته الأولى، والذي أثار فيه قضية الاختطاف، إضافة إلى لقاءاته مع عائلات المختطفين اليابانيين. وأكد المشرعون أن نجاح ترامب في تأمين عودة المختطفين سيُعدّ ”إنجازًا تاريخيًا في السياسة الخارجية“.

وقد وُجهت الرسالة، المؤرخة في 4 أبريل/نيسان، أيضًا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)