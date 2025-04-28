ولي عهد اليابان يحضر قداسًا تذكاريًا للبابا فرانسيس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حضر ولي العهد الياباني، الأمير أكيشينو، قداسًا تذكاريًا للبابا فرنسيس في كاتدرائية القديسة مريم بحي بونكيو في طوكيو، بعد ظهر الأحد، نيابةً عن الإمبراطور ناروهيتو.

وشهد القداس، الذي استضافته السفارة البابوية في اليابان، حضور نحو ألف شخص، من بينهم السفير الأمريكي لدى اليابان، جورج غلاس. وقد عُرضت صورة للبابا، الذي توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عامًا، في مكان القداس، ووُضع إكليل من الزهور قُدم من الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو. وبعد انتهاء القداس، تقدّم ولي العهد ووضع زهرة قرنفل بيضاء على حامل الزهور وانحنى احترامًا.

كان الأمير أكيشينو وولي العهد الأميرة كيكو قد قاما خلال زيارتهما الودية إلى روما عام 2016 بزيارة مجاملة للفاتيكان، حيث التقيا البابا الراحل. كما التقى الإمبراطور ناروهيتو بالبابا خلال زيارته الرسمية إلى اليابان عام 2019 في القصر الإمبراطوري بطوكيو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل الإمبراطور والإمبراطورة كبير أمناء السر لديهما، كورو بيشو، إلى السفارة البابوية في طوكيو لتقديم التعازي في وفاة البابا. وفي اليوم نفسه، بعث الإمبراطور برقية إلى الكاردينال كيفن فاريل، المسؤول الفاتيكاني المكلف بالإدارة المباشرة لشؤون الكنيسة، نقل فيها تعازيه وتعازي الإمبراطورة ماساكو، بالإضافة إلى تعازي الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)