بعد مرور ثمانية عقود... الحكومة اليابانية تسابق الزمن لتوثيق قصص الهيباكوشا

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طوكيو - (جيجي برس)-- مع اقتراب الذكرى الثمانين لهجمات القنابل الذرية الأمريكية على هيروشيما وناغاساكي هذا العام، بدأت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية هذا الشهر بجمع شهادات من حوالي 106,000 ناجٍ من الناجين من الهجمات النووية، المعروفين باسم ”هيباكوشا“.

هذه هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي تطلب فيها الحكومة تعاون جميع الهيباكوشا في جمع الشهادات. وأعرب مسؤول في الوزارة عن أمله في ”تلقي أكبر عدد ممكن من الشهادات وسط تقدم عمر“ الناجين من القصف الذري للمدينتين اليابانيتين في أغسطس 1945، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

يتم إرسال نشرة تطلب الشهادات إلى الناجين الحاملين لشهادات الهيباكوشا في جميع أنحاء اليابان بالبريد عبر حكومات المحافظات. كما تجمع الوزارة صورًا للهيباكوشا المتوفين، والملابس التي تعرضت للقنابل الذرية، والصور الفوتوغرافية التي التقطت في وقت الهجمات.

سيتم تخزين العناصر المجمعة في قاعات السلام الوطنية التذكارية لضحايا القنبلة الذرية، الواقعة في هيروشيما غرب اليابان وناغاساكي جنوب غرب اليابان. ومن بينها، سيتم عرض العناصر التي يُعطى موافقة أصحابها للعامة.

بدأت جهود جمع الشهادات في عام 1995، عندما طلبت الوزارة تعاون جميع الهيباكوشا البالغ عددهم حوالي 320,000 ناجٍ في ذلك الوقت. وبعد ذلك، تم طلب الشهادات من بعض الناجين المختارين عشوائيًا في عامي 2005 و2015.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)