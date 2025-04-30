أوساكا تفكر في الإبقاء على أيقونة المعرض: هل تبقى ”الحلقة الكبرى“؟

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- كشفت مصادر مطلعة يوم الاثنين أن منظمي معرض أوساكا إكسبو 2025، يدرسون الاحتفاظ بجزء من ”الحلقة الكبرى“، وهي الهيكل الخشبي الأيقوني الذي يميز موقع المعرض، بعد انتهاء الحدث الممتد لستة أشهر.

ومن المقرر أن يصادق مجلس إدارة الرابطة اليابانية لمعرض أوساكا إكسبو 2025 على هذه الخطة في اجتماع يُعقد في يونيو، بشرط التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وحكومتي محافظة ومدينة أوساكا، ومجتمع الأعمال خلال اجتماع يُعقد الجمعة.

وتقترح الحكومات المحلية الإبقاء على حوالي 200 متر من الحلقة، أي ما يعادل 10% من الهيكل، لتكون نصبًا تذكاريًا ضمن خطط تحويل موقع المعرض إلى مرفق ترفيهي.

يُشار إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية اعتمدت الحلقة، التي يبلغ محيطها نحو كيلومترين، كأكبر هيكل خشبي في العالم الشهر الماضي.

كانت الخطة الأصلية تقضي بهدم الحلقة بعد المعرض وإعادة تدوير أخشابها، لكن حاكم أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، وآخرين، دعوا إلى الإبقاء على جزء منها للحفاظ على قيمتها الرمزية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)