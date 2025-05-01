لأسعار تشتعل في اليابان: موجة غلاء تطال مئات المنتجات الغذائية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة تيكوكو داتا بانك المحدودة يوم الأربعاء أن 195 شركة يابانية كبرى تعمل في قطاع تصنيع الأغذية تعتزم رفع أسعار 478 منتجًا غذائيًا خلال شهر مايو/ أيار، يأتي معظمها من اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير (الهام) والنقانق.

ووفقًا للتقرير، سيرتفع عدد المنتجات الغذائية التي تشملها الزيادات السعرية بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل خامس زيادة شهرية على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على سلاسل التوريد والإنتاج.

ومن اللافت أن إجمالي عدد المنتجات الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 سيبلغ 14,409 منتجًا، متجاوزًا بذلك إجمالي الزيادات المُسجّلة في عام 2024 بأكمله والتي بلغت 12,520 منتجًا، في مؤشر على استمرار موجة التضخم الغذائي في البلاد.

وقال أحد المسؤولين في تيكوكو داتا بانك: ”إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص اليد العاملة، فإن الارتفاع الكبير في تكاليف المرافق مثل الكهرباء والغاز يعيد إشعال موجة رفع الأسعار مجددًا.“

ومن بين الشركات التي ستطبق الزيادات، تعتزم شركة إيتوهام فودز رفع أسعار 60 منتجًا، بما في ذلك الهام والنقانق، بنسبة تتراوح بين 2٪ و18٪، وتشمل بعض هذه الزيادات ”الزيادات الافتراضية“، أي عبر تقليل حجم أو كمية المنتج مع الإبقاء على السعر نفسه.

كما أعلنت شركة هاوس فودز عن نيتها رفع الأسعار الرسمية لـ 192 منتجًا، تشمل خلطات الكاري والمنتجات المرتبطة بها، في خطوة تعكس اتجاها عامًا بين الشركات لتعويض تكاليف الإنتاج المتزايدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)