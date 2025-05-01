【فيديو】الكشف عن غطاء فتحة صرف صحي يحمل شخصيات ”هايكيو!!“ في اليابان

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في خطوة إبداعية تحتفي بالتراث الثقافي المعاصر لمدينة سينداي، تم الكشف عن غطاء فتحة صرف صحي مزين بشخصيات من المانغا الشهيرة ”هايكيو!!“، وهي سلسلة كرة طائرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمدينة التي تُعدّ مسرحًا رئيسيًا لأحداثها. يجسد هذا المشروع مزيجًا فريدًا بين الفن الحديث والهوية المحلية، حيث تُعدّ سينداي موطنًا لمدرسة كاراسونو الخيالية، إحدى أبرز المدارس في القصة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق المانغا والأنيمي من جميع أنحاء العالم.

بدأت أعمال تركيب الغطاء في 30 أبريل/ نيسان 2025، على الطريق الممتد من محطة توميزاوا على خط مترو نامبوك البلدي إلى صالة الألعاب الرياضية بالمدينة، وهي موقع رمزي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الرياضية في ”هايكيو!!“. الغطاء مزين بشخصيات بارزة مثل هيناتا شويو وكاجياما توبيو، مع تصميم دقيق يعكس ديناميكية لعبة الكرة الطائرة وروح الفريق التي تميز السلسلة. تم تصميم الغطاء باستخدام مواد مقاومة للتآكل وألوان زاهية لضمان استدامته وجاذبيته البصرية على المدى الطويل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)