صدمة في اليابان: رجل يدهس 7 أطفال بسيارته في حادث متعمد مروع!

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أوساكا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة مدينة أوساكا، غرب اليابان، القبض على يوكي يازاوا، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عامًا وعاطل عن العمل يقيم في طوكيو، يوم الخميس، للاشتباه في محاولته قتل سبعة أطفال بعد أن صدمهم عمدًا بسيارته أمام مدرسة ابتدائية في حي نيشيناري. وقد أثار الحادث، الذي وقع في وقت الظهيرة، حالة من الصدمة والغضب في المجتمع المحلي، مع تساؤلات حول دوافع الجريمة وسلامة الأطفال في الأماكن العامة.

وقع الحادث عند الساعة 1:35 ظهرًا في حي نيشيناري، وهو حي سكني مزدحم يضم العديد من المدارس والمرافق العامة. كانت مجموعة من الأطفال، معظمهم من تلاميذ الصفين الثاني والثالث الابتدائي، في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبحسب شهود عيان، اقتربت سيارة من طراز تويوتا سوداء اللون بسرعة من المجموعة قبل أن تصطدم بهم على الرصيف المجاور للمدرسة.

وأفادت التقارير الطبية المحلية أن طفلًا واحدًا، يبلغ من العمر 8 سنوات، أصيب بكسر في الفك يتطلب تدخلًا جراحيًا، بينما أصيب الستة الآخرون بجروح طفيفة، شملت كدمات وخدوش في الوجه والأطراف. تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى أوساكا العام لتلقي العلاج، حيث أكد الأطباء أن جميع الأطفال في حالة مستقرة، لكن الحادث ترك آثارًا نفسية على الضحايا وأسرهم.

أعلنت شرطة محافظة أوساكا توقيف يوكي يازاوا فور وقوع الحادث، بعد أن تمكن أحد المارة من تسجيل رقم لوحة السيارة وتنبيه السلطات. وخلال الاستجواب، اعترف يازاوا بأنه تعمد صدم الأطفال، قائلاً: ”سئمت من كل شيء... وفكرت في القتل، لذلك حاولت دهس تلاميذ المدرسة الابتدائية“. وأضافت الشرطة أن المشتبه به لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء الحادث، مما يعزز الاشتباه في أن الفعل كان متعمدًا.

وتواصل الشرطة التحقيق في خلفيته الشخصية ودوافعه، مع التركيز على احتمال وجود اضطرابات نفسية أو عوامل أخرى ساهمت في الجريمة.

أكد مجلس التعليم في بلدية أوساكا أن خمسة من الأطفال الضحايا هم من طلاب الصف الثاني الابتدائي، بينما ينتمي الآخران إلى الصف الثالث في مدرسة نيشيناري الابتدائية. وأصدر المجلس بيانًا أعرب فيه عن ”حزنه العميق“ للحادث، معلنًا عن تقديم دعم نفسي للطلاب وأولياء الأمور في المدرسة. كما قررت إدارة المدرسة تعليق الدراسة ليومين لتقييم الوضع وتعزيز إجراءات السلامة حول المبنى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)