【فيديو】قطرات ندى الصباح تُقطف بالأصابع... الشاي الياباني في أبهى مواسمه

أخبار اليابان

في تقليد سنوي يحتفي بقدوم موسم الشاي الجديد، أُقيم ”تجمّع قطف الشاي الليلي الثامن والثمانين“ في مدينة أوجي بمحافظة كيوتو، إحدى أبرز مناطق إنتاج الشاي الأخضر في اليابان. ويصادف هذا الحدث اليوم الثامن والثمانين بعد بداية الربيع حسب التقويم الياباني التقليدي، وهو موعد يُعتبر مثاليًا لقطف أوراق الشاي الطازجة ذات الجودة العالية.

شارك في هذا الحدث الرمزي عدد من طلاب الجامعات المحلية، مرتدين قبعات حمراء مزينة بأزهار النرجس، حيث قاموا بجمع البراعم الفتية بعناية وسط أجواء احتفالية هادئة. ويُعتقد أن الشاي المقطوف في هذا التوقيت يحمل طاقة خاصة ويمنح الصحة وطول العمر، مما يجعل هذه المناسبة ذات رمزية ثقافية وروحية لدى اليابانيين.

وتُعرف مدينة أوجي بتاريخها الطويل في زراعة الشاي، وتُعد موطنًا لبعض من أقدم تقاليد إنتاج الشاي الياباني، بما في ذلك الشاي المطحون (ماتشا) المستخدم في طقوس الشاي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)