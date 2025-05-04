زيارة ترامب لمعرض أوساكا إكسبو قد تعتمد على محادثات الرسوم الجمركية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب بعض المسؤولين في الحكومة اليابانية عن أملهم في أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرض أوساكا إكسبو العالمي 2025، المقام حاليًا في مدينة أوساكا غربي اليابان، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للولايات المتحدة في المعرض والمقرر في 19 يوليو/ تموز.

ويرى مراقبون أن زيارة ترامب المحتملة قد تشكّل دفعة سياسية للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، والمتوقع إجراؤها في 20 يوليو/ تموز.

غير أن فرص تحقق هذه الزيارة قد تعتمد بشكل كبير على سير المفاوضات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت قد فُرضت خلال إدارة ترامب.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، والذي يشغل أيضًا منصب كبير المفاوضين بشأن الرسوم الجمركية، للصحفيين عقب لقائه بترامب في واشنطن خلال أبريل الماضي: ”شعرت بتجاوب إيجابي فيما يتعلق بمشاركته المحتملة في المعرض“.

وخلال اللقاء، أهدى أكازاوا الرئيس الأمريكي السابق حصّالة نقود ذهبية اللون مصنوعة من الفينيل الطري، على شكل ”مياكو مياكو“، التميمة الرسمية لمعرض أوساكا. وتُباع هذه الحصالة بسعر 8,800 ين ياباني شامل الضريبة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)