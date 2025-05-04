جريمة مروعة في شرق اليابان.. حقيبة تحتوي على جثة تقود إلى اعتقال رجل

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة كاناغاوا، شرقي اليابان، القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عامًا يوم السبت، للاشتباه في تورطه في إخفاء جثة امرأة تم العثور عليها داخل حقيبة مدفونة تحت أرضية منزله في مدينة كاواساكي.

وتم تحديد هوية الضحية على أنها أساهي أوكازاكي، شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعمل بدوام جزئي وتقيم في كاواساكي. وكانت تربطها علاقة عاطفية بالمشتبه به، هيديوكي شيراي، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

وخلال التحقيق، أقر شيراي بالتهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بالضحية. وتشتبه الشرطة في أن شيراي كان على دراية بملابسات وفاة أوكازاكي، وتعمل على التحقق من ظروف الوفاة وأسبابها.

وبحسب مصادر تحقيق، عُثر على الجثة داخل حقيبة مخفية تحت أرضية المنزل الذي يقيم فيه شيراي. وتعتقد السلطات أنه قام بإخفاء الجثة عمداً لتفادي اكتشافها.

ومن المقرر أن تستجوب شرطة كاناغاوا أفراد عائلة المشتبه به الذين كانوا يعيشون معه، في إطار توسيع التحقيق للكشف عن خلفيات القضية وتحديد ما إذا كان هناك متواطئون محتملون.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)