في يوم الدستور... طوكيو تشهد تظاهرات متباينة حول مراجعة الميثاق الوطني

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، يوم السبت، فعاليات متباينة نظّمها مواطنون مؤيدون ومعارضون لمراجعة الدستور الياباني، وذلك تزامنًا مع ”يوم الدستور“، أحد الأعياد الوطنية البارزة في البلاد.

في منطقة كوتو، تجمع حوالي 38 ألف شخص، وفقًا للمنظمين، في مسيرة مناهضة لتعديل الدستور. ورفع المشاركون شعارات تدعو للحفاظ على الميثاق الحالي الذي تبنته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ويُعرف بطابعه السلمي.

ودعا كبار قادة أحزاب المعارضة إلى منع البرلمان الياباني (الدايت) من اقتراح تعديلات دستورية، مشددين على أن الدستور الحالي يمثل صمام أمان لحماية السلام وحقوق الإنسان وسبل العيش.

من بين المتحدثين في الفعالية، برز صوت تيرومي تاناكا (93 عامًا)، الرئيس المشارك لاتحاد اليابان لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية (نيهون هيدانكيو)، والذي فاز بجائزة نوبل للسلام في العام الماضي. وقال: ”لم تحدث حرب نووية منذ 80 عامًا... ونريد منكم أن تواصلوا هذا الجهد من أجل السلام“.

كما عبّر شوجي هوندا (81 عامًا)، وهو أحد المشاركين الدائمين في المظاهرة السنوية، عن موقفه الرافض للمساس بالمادة التاسعة من الدستور، التي تنبذ الحرب بشكل صريح، وقال: ”من المهم أن نواصل بناء السلام تحت مظلة المادة التاسعة، ولا يجوز تعديلها“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)