【فيديو】بطولة بكاء الأطفال في اليابان... طقس سومو غريب لإبعاد الأرواح الشريرة!

أخبار اليابان

استضافت مدينة هاناماكي بمحافظة إيواتي اليابانية الدورة السابعة والثلاثين لـ”بطولة السومو الوطنية للبكاء“، وهي فعالية ثقافية فريدة تُقام في ضريح ميكومانو التاريخي. يشارك في هذا الحدث أطفال صغار، غالبًا دون سن العامين، يتنافسون في تحدٍ غير تقليدي يعتمد على البكاء، وذلك في إطار احتفالي يجمع بين التقاليد اليابانية القديمة والمرح العائلي.

تبدأ المسابقة عندما يدخل الأطفال الحلبة، التي يحملها شخصية تُعرف باسم ”أوياكاتا“، وهو رجل يرتدي زيًا تقليديًا يُمثل إلهة في الفلكلور الياباني، مما يضفي طابعًا روحانيًا على الحدث. يواجه الأطفال بعضهم البعض في الحلبة، بينما يُطلق ”أوياكاتا“ صيحات ”يو، يو“ لتحفيزهم. القاعدة بسيطة: الطفل الذي يبكي أولاً يُعتبر خاسرًا، لكن المنافسة غالبًا ما تتحول إلى مشهد كوميدي، حيث يبكي بعض الأطفال بصوت عالٍ، بينما يظل آخرون هادئين أو حتى نائمين طوال الحدث، مما يُثير ضحك الجمهور ويملأ المكان بأجواء من البهجة.

تتجاوز هذه البطولة مجرد الترفيه، إذ تُقام كجزء من طقوس دينية تقليدية تهدف إلى الصلاة من أجل نمو الأطفال بصحة جيدة وحصاد وفير للمجتمع الزراعي. يُعتقد في الثقافة اليابانية أن بكاء الأطفال في مثل هذه المناسبات يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الحظ الجود. يعود تاريخ هذا التقليد، المعروف باسم ”ناكي زومو“، إلى قرون، ويُنظم في عدة مناطق يابانية، لكن فعالية هاناماكي تُعد واحدة من أبرزها على المستوى الوطني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)