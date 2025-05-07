الرئيس التشيلي غابرييل بوريك يزور اليابان لأول مرة منذ توليه منصبه

أخبار اليابان

ساو باولو - (جيجي برس)-- أعلن مكتب الرئاسة في تشيلي، يوم الاثنين، أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك سيقوم بزيارة إلى اليابان بدءًا من يوم الجمعة، وذلك في أول رحلة له إلى البلاد منذ توليه منصبه في مارس/آذار 2022.

وتسعى تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، على ما يبدو إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، في ظل المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تشمل جولة بوريك أيضًا زيارة إلى الصين.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، سيلتقي بوريك خلال زيارته إلى اليابان برئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا. كما سيقوم بجولة تفقدية في معرض إكسبو العالمي في أوساكا، وسيشارك في فعالية ”اليوم الوطني“ المخصصة لتشيلي في 12 مايو/أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)