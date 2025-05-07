جدل في اليابان حول تنظيم الإعلانات ذات الطابع الجنسي على الإنترنت: حماية الأطفال أم تهديد لحرية التعبير؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تتزايد الدعوات في اليابان لتنظيم المحتوى الجنسي في الإعلانات الرقمية، وسط انقسام في الآراء بين مؤيدين يرون في هذا التنظيم ضرورة لحماية الأطفال، ومعارضين يخشون أن يشكل ذلك انتهاكًا لحرية التعبير.

وقد أعربت الحكومة اليابانية عن نيتها التصدي لظاهرة انتشار الإعلانات ذات الطابع الجنسي على مواقع إلكترونية يمكن للأطفال الوصول إليها.

ومن أبرز الحالات التي أثارت الجدل، تعرضت شركة ”أورانج بيدج“ (Orangepage Inc)، وهي دار نشر يابانية متخصصة في المجلات المنزلية والطهو، لانتقادات حادة بعد ظهور إعلانات غير لائقة على موقعها الإلكتروني. وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر منصة ”إكس“ (تويتر سابقًا) في مارس/آذار الماضي أن ”الإعلانات التي ظهرت تجاوزت عمليات الفحص والتصفية التي تجريها شبكات الإعلانات“، مشيرةً إلى أنها تأسف لما حدث، وقدمت اعتذارها للمتابعين.

وقد وصل هذا الموضوع إلى أروقة البرلمان، حيث دعا نواب من مختلف الأحزاب إلى تحرك حكومي عاجل. من بينهم النائبة تاكا إيتو من ”الحزب الديمقراطي من أجل الشعب“ المعارض، والنائبة إريكو ياماتاني من ”الحزب الليبرالي الديمقراطي“ الحاكم، واللتان طالبتا الحكومة، من خلال جلسات لجنة الميزانية في مجلس المستشارين (الغرفة العليا من البرلمان)، باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه القضية، سواء في مارس/آذار أو في مناسبات أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)