فرقة البوب اليابانية أراشي تودّع الأضواء بعد 25 عامًا من النجومية: جولة أخيرة في ربيع 2026!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت فرقة البوب اليابانية الشهيرة ”أراشي“ أنها ستنهي جميع أنشطتها الجماعية بعد اختتام جولتها الغنائية المقررة في ربيع العام المقبل.

وجاء الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي معجبي الفرقة المدفوع، الذي أشار أيضًا إلى أن أنشطة النادي ستتوقف نهائيًا بحلول نهاية مايو 2026.

وتتألف فرقة ”أراشي“، التي انطلقت عام 1999، من خمسة أعضاء هم: ماساكي أيبا (42 عامًا)، جون ماتسوموتو (41 عامًا)، كازوناري نينوميا (41 عامًا)، ساتوشي أونو (44 عامًا)، وشو ساكوراي (43 عامًا). وقد حظيت الفرقة بشعبية واسعة في اليابان وخارجها، وطرحت العديد من الأغاني الناجحة، كما شاركت لمدة 12 عامًا متتالية في برنامج ”كوهاكو أوتا غاسين“، البرنامج الموسيقي السنوي الشهير الذي يُبث على قناة NHK.

ورغم شعبيتها المستمرة، كانت الفرقة قد علّقت أنشطتها كمجموعة نهاية عام 2020، بعد إحياء حفل موسيقي عبر الإنترنت عشية رأس السنة، حيث أعلن القائد ساتوشي أونو آنذاك أخذ استراحة غير محددة المدة من العمل في المجال الفني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)