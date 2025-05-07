اليابان تتابع عن كثب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تتابع عن كثب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر عقدها في سويسرا نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف هاياشي، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية: ”سنتابع هذه المحادثات باهتمام كبير، ونُجري تقييمًا شاملًا لتأثيراتها، ونتعامل معها بالشكل المناسب“.

وفيما يتعلق بالمحادثات على المستوى العملي بين اليابان والولايات المتحدة، والتي تقرر إجراؤها خلال المحادثات الوزارية بين البلدين، أشار هاياشي إلى أنه تم عقد اجتماع على مستوى رؤساء الأقسام يوم الجمعة، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

وأكد هاياشي: ”ستعمل حكومتنا كفريق واحد في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، واضعة ذلك في أعلى أولوياتها وبأقصى جهد ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)